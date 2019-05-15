Россиянин вез ларек с шаурмой в грузовике и парализовал движение

В Ирбите Свердловской области водитель перевозил на грузовике ларек с шаурмой и парализовал движение на одной из улиц города. Об этом сообщает региональное издание «E1».

Ларек с шаурмой, который пытался перевезти россиянин, оказался слишком велик для кузова грузовика и сильно выступал за его пределы. Как заявили изданию в управлении ГИБДД по Свердловской области, из-за габаритов груза практически вся проезжая часть улицы была перекрыта, что создавало «реальную угрозу безопасности дорожного движения».

В ведомстве уточнили, что габаритные параметры груза были превышены почти на три метра.

По словам нарушителя, перевезти ларек его попросил друг. Он добавил, что за такую услугу ему обещали денежное вознаграждение.

Водителя грузовика оштрафовали по части 6 статьи 12.21.1 КоАП («Движение крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов на величину более 50 сантиметров без специального разрешения»), грузовик задержали сотрудники полиции.

Ранее в ГИБДД раскрыли новые требования к ученикам автошкол, которые могут коснуться, в частности, водителей грузовиков. Так, автовладельцы, желающие получить права категории D, должны будут иметь стаж категорий B, C1 или D1 не менее одного года.

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