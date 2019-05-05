«Загипнотизированный» водитель застыл перед маршруткой и попал на видео

В городе Бердск Новосибирской области очевидцы сняли на видео водителя, который застыл перед дверью своей маршрутки. Ролик опубликован в группе новосибирской службы эвакуации службы «АСТ-54» во «ВКонтакте».

На кадрах, снятых из проезжающего мимо автомобиля, видно, как мужчина, не шевелясь, стоит в неестественной позе рядом со своим транспортным средством, в то время как внутри его ждут пассажиры. Через какое-то время водитель выходит из оцепенения и пытается сесть за руль. Когда автор видео интересуется его самочувствием, тот невнятно отвечает, что с ним «все нормально».

Очевидцы предположили, что мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

По данным местного издания «Курьер. Среда. Бердск», в итоге водителя все же сняли с рейса и направили на обследование в наркологическое отделение бердской центральной городской больницы. Как сообщила газете начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства мэрии Бердска Надежда Нятина, у мужчины было диагностировано повышенное давление.

Как пояснили «Комсомольской правде» в пресс-службе регионального главка МВД, инцидент произошел 3 мая. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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