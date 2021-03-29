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Британские истребители поднялись на перехват российского бомбардировщика

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Кадр: UK MoD Crown

Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании подняли самолеты на перехват российского бомбардировщика над Северным морем. Об этом сообщает The Sun.

В министерстве обороны страны уточнили, что истребители Typhoon сил быстрого реагирования вылетели с авиабазы Лоссимут в Шотландии. По данным портала Mil Radar, опубликованным в Twitter, они сопроводили бомбардировщик в сторону юга.

11 марта сообщалось, что Япония подняла истребители на перехват российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС во время планового полета. В Минобороны России указали, что полет проходил над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана.

Истребители НАТО сотни раз поднимались в небо для перехвата российских военных самолетов в 2020 году. По данным Североатлантического альянса, в прошлом году ВВС стран-участниц более 400 раз перехватывали военные самолеты, приблизившиеся к воздушным границам НАТО в Европе.

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