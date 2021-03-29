Больной студент узнал о скорой смерти и сыграл свадьбу

Смертельно больной третьекурсник из английского города Ливерпуль, графство Мерисайд, женился на возлюбленной после того, как узнал, что ему осталось жить считанные дни. Об этом сообщает издание Unilad.

В октябре 20-летний студент Оуэна Копленд (Owen Copland) начал страдать от сильных головных болей. Он не смог получить своевременную медицинскую помощь из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений.

Мать Копленда Джилл (Gill) трижды вызывала скорую помощь, и только с третьей попытки, в ноябре, Копленду сделали компьютерную томограмму, которая показала, что у него агрессивная форма рака мозга.

Вскоре после этого англичанин перенес курс лучевой терапии и операцию, которая могла бы спасти ему жизнь. Но недавнее сканирование показало, что опухоль значительно выросла и распространилась на позвоночник пациента.

5 марта врачи сообщили Копленду, что ему осталось жить считанные дни. Услышав такой прогноз, мужчина сделал предложение своей возлюбленной — 21-летней Саре Джонс, с которой встречался два года.

Свадьбу организовали через три дня, 8 марта. Друзья и семья Копленда собрались в доме Копленда. Они организовали живую музыку, цветы и банкет.

«Было здорово увидеть моих друзей и услышать речь, которую сказал мой шафер Люк. Я попросил его быть свидетелем за день до свадьбы», — отметил жених.

Теперь его мать и семья пытаются привлечь внимание общественности к проблеме лечения злокачественных опухолей мозга. Джилл считает, что борьба с этим заболеванием недостаточно финансируется.

Ранее сообщалось, что житель английского графства Дербишир решил исполнить все свои желания до того, как умрет, когда узнал, что у него неизлечимая стадия рака. В первую очередь он решил поскорее организовать свадьбу со своей возлюбленной.