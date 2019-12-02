Смертельно больной мужчина узнал о своем диагнозе и запланировал свадьбу

Житель английского графства Дербишир решил исполнить все свои желания до того, как умрет, когда узнал, что у него неизлечимая стадия рака. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

49-летний Гэри Холмс (Gary Holmes) обратился к терапевту с жалобами на частую рвоту и насморк. В больнице ему прописали антибиотики, однако его состояние стремительно ухудшалось. Дальнейшее обследование показало, что у него неизлечимая стадия рака — опухоль в пищеводе с метастазами в печени.

Материалы по теме Смерть подождет Эти люди доживают последние дни на полную катушку. С ними происходит невероятное

Холмс не мог поверить в свой диагноз. «Все произошло слишком быстро, я пока не могу осознать это», — признался он. Гэри составил список того, что он хочет сделать, прежде чем умрет. В первую очередь Холмс решил поскорее организовать свадьбу со своей возлюбленной, 47-летней Кирсти Берроуз (Kirsty Burroughs). Пара планировала пожениться еще до того, как узнала о диагнозе. Гэри также признался, что хочет поучаствовать в скачках.

Однако больше всего Холмс хочет проводить как можно больше времени с Берроуз и их пятью детьми. Он уверяет их, что всегда будет рядом и всегда будет любить их.

«Мы пребываем в состоянии шока, но стараемся оставаться сильными ради наших детей», — рассказала его невеста.

Недавно семья создала страницу для благотворительных пожертвований на портале GoFundMe. Холмс признается, что поражен щедростью людей, которые жертвуют деньги на исполнение желаний из его списка.

Ранее сообщалось о жительнице английской деревни Тиктон, которая приняла неизлечимый рак за воспаление легких. Перед смертью она решила совершить последнюю семейную поездку в Диснейленд с мужем и сыновьями.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!