Оставшийся инвалидом байкер сделал предложение своей девушке с больничной койки

Байкер из английского города Торки, графство Девон, остался инвалидом на всю жизнь в результате ДТП и сделал своей девушке предложение, лежа на больничной койке. Об этом сообщает издание The Mirror.

10 ноября 28-летний водопроводчик Нейтан Кларк (Nathan Clark) выехал на мотоцикле из дома родителей своей девушки Сары Плант (Sarah Plant). Он ехал со скоростью 35 километров в час и преодолел всего несколько сотен метров, после чего неожиданно упал с мотоцикла и получил серьезные травмы.

У мужчины оказалось пробито легкое, сломана нога и позвоночник и серьезно поврежден спинной мозг. Кроме того, Кларк потерял несколько зубов. Пострадавшего вертолетом доставили в больницу и поместили в реанимацию. Он не мог двигать телом ниже шеи и говорить, так как в его горло были вставлены дыхательные трубки.

Полученные травмы не повлияли на планы Кларка сделать предложение Плант выйти за него замуж. Предварительно он получил благословение от отца девушки — 55-летнего Дэррела Планта (Darrel Plant). Сара ответила согласием. После происшествия она отпросилась с работы, чтобы быть рядом с возлюбленным. Он проведет в реанимации по меньшей мере три месяца.

Врачи прогнозируют, что мужчина может навсегда остаться прикованным к инвалидному креслу. Родители Сары планируют продать свой дом и купить участок земли, чтобы построить на нем жилье, адаптированное для инвалидов-колясочников.

Ранее сообщалось, что жители английского графства Девоншир организовали свадьбу для смертельно больного мужчины и его возлюбленной. 27-летний Майлз Харрисон (Myles Harrison) и его 29-летняя невеста Лиз (Liz) поженились спустя шесть лет отношений.

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