Женщина отметила годовщину свадьбы и разбогатела на 28 миллионов рублей

Жительница американского города Нью-Берн, штат Северная Каролина, сорвала джекпот, когда отмечала 20-ю годовщину свадьбы. Об этом сообщает UPI.

Садхана Пател (Sadhana Patel) владеет супермаркетом U Pick Food Mart. В праздничный день, 16 января, она решила попытать удачу и сыграла в мгновенную лотерею. «Я сказала: "Чувствую, мне повезло, дайте-ка я просканирую билет", — вспоминает американка. — Тогда я осознала, что меня приглашают в штаб-квартиру лотереи».

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Пател сразу же позвонила детям, после чего поделилась радостной новостью с супругом. «Мы все были рады и в то же время шокированы», — отметила победительница. Благодаря выигрышному билету женщина разбогатела на 373,7 тысячи долларов (28,2 миллиона рублей).

Часть денежного приза американка планирует потратить на покрытие счетов, а остальную сумму она разделит с членами семьи.

Ранее сообщалось, что супружеская пара из американского города Ламбертон, штат Северная Каролина, сорвала в лотерее куш к 70-й годовщине свадьбы. Они неожиданно разбогатели на 768,86 тысячи долларов (58 миллионов рублей по текущему курсу).