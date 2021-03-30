Доказано сокращение продолжительности жизни при переедании

Пользователь с китайской платформы WeChat доказал, что существует связь между количеством потребляемой пищи и продолжительностью жизни. Его слова приводит «ИноСМИ».

Согласно статье, опубликованной Институтом астрофизики общества Макса Планка в Германии, при изучении нескольких групп мышей было обнаружено, что мыши с ограничениями в количестве пищи жили дольше по сравнению с теми, кто имел постоянный доступ к еде. Таким образом, было доказано, что ограничение в питании помогает увеличить продолжительность жизни.

Также в результате исследования выяснилось, что, чем раньше было уменьшено количество потребляемой пищи, тем дольше жили мыши.

Продолжительность жизни зависит от деления и времени жизни клеток. Уменьшение числа делений клеток или сокращение периода их жизни непосредственно повлияет на продолжительность жизни всего организма. Так, употребления чрезмерного количества пищи окажет давление не только на кишечник и желудок, но и на все ткани организма, поскольку он не успевает усваивать полученные питательные вещества. В результате клетки повредятся сильнее, тем самым сократив продолжительность жизни.

Ранее главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова заявила, что ведение здорового образа жизни с молодости может продлить жизнь человека на 20-25 лет. По ее словам, начинать следовать принципам ЗОЖ надо как можно раньше. Она уточнила, что здоровые привычки вносят наибольший вклад в продолжительность жизни.