Возлюбленная Фредди Меркьюри вспомнила момент осознания его гомосексуальности

Роуз Пирсон, первая возлюбленная лидера группы Queen Фредди Меркьюри, вспомнила момент, когда осознала, что ее парень — гей. Ее слова передает Daily Mail.

По словам Пирсон, они пришли на художественную выставку, на которой были представлены фотографии голых мужчин, занимающихся рестлингом. Меркьюри был настолько очарован снимками, что Пирсон заподозрила его в гомосексуальности. Она отметила, что восхищение певца была «куда сильнее того, что испытывают по отношению к искусству».

Еще один случай, заставивший ее сомневаться в гетеросексуальности возлюбленного, произошел в 1969 году, когда они пришли в кинотеатр на фильм «Влюбленные женщины». Меркьюри захотел остаться в заведении и посмотреть ленту еще один раз. «У меня кровь в жилах застыла, не потому, что это был плохой фильм, а из-за подтекста. Я начала чуять неладное», — призналась Пирсон.

Она отметила, что самостоятельно решила окончить их отношения.

Фредди Меркьюри скончался 24 ноября 1991 года. Музыкант никогда публично не признавался в гомосексуальности. Он был женат около семи лет, имел непродолжительные связи с женщинами. Друг Меркьюри Джим Хаттон рассказал о своих отношениях с ним в книге Mercury and Me. Он пояснил, что они были вместе в течение последних шести лет жизни певца.