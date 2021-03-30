Россиянам раскрыли симптомы инфаркта кишечника

Инфаркт кишечника происходит на фоне закупорки артериальных и венозных сосудов тромбами, в результате чего может развиваться некротизация стенок кишечника, воспаление в брюшной полости и перитонит. Об этом «Аргументам и Фактам» рассказал врач-детский хирург хирургического отделения №2 РДКБ РНИМУ имени Пирогова Алексей Степанов.

По его словам, эта патология острая — если вовремя не оказать пациенту помощь, риск летального исхода достигает 100 процентов. При этом встречается заболевание не так часто.

У детей, например, инфаркт кишечника развивается на фоне заворота кишечной трубки. Он возникает при спаечной кишечной непроходимости, когда нарушается кровообращение в стенке кишечника. Также эта патология может появиться в результате заворота в из-за незавершенного поворота кишечника. Это врожденная патология, при которой тонкая кишка находится в правых отделах брюшной полости, а толстая кишка сложена в виде двустволки и находится в левой половине.

Другая причина инфаркта кишечника — мезентериальный тромбоз, который наиболее часто встречается у взрослых. Он развивается на фоне какой-либо патологии сосудов, чаще всего — артерий.

«Характерная клиническая картина проявляется в виде выраженных болей в животе, тошноты и рвоты, общего тяжелого состояния, выраженной интоксикации, сухости кожных покровов. Иногда в стуле появляются сначала прожилки кровью, иногда возникают интенсивные кишечные кровотечения», — описал симптомы Степанов.

При появлении подобных признаков, особенно если пациент страдает эндартериитами, необходимо вовремя обратиться к хирургу. Лечение инфаркта кишечника в результате заворота или острого мезентериального тромбоза только хирургическое, добавил врач.