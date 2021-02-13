Кардиолог раскрыла признаки «тихого инфаркта»

«Тихие инфаркты» — это сердечные приступы, которые либо протекают бессимптомно, либо имеют признаки, которые на первый взгляд не связаны с заболеваниями сердца. Об этом «Аргументам и Фактам» рассказала кардиолог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Галина Лазаренко.

По ее словам, симптомами «тихого инфаркта» могут быть нетипичные проявления сердечного приступа, например, одышка, ощущение тяжести, жжения, приступы слабости, усталости, внезапно развившиеся нарушения ритма сердца. Также кардиолог посоветовала обращать внимание на ноющую боль за грудиной слабой интенсивности или боль различной локализации (в животе, в нижней челюсти). Предвестники обычного и «тихого» инфаркта — появившиеся или участившиеся приступы стенокардии.

Опасность таких приступов заключается в том, что человек не обращается вовремя к врачу и не получает своевременную помощь. В итоге перенесенный инфаркт выявляется через месяцы и даже годы. По словам Лазаренко, на «тихие инфаркты» приходится примерно половина от общего числа подтвержденных случаев инфаркта миокарда.

«Так как часто инфаркт миокарда является дебютом ишемической болезни сердца, особенно в тех случаях, когда мы говорим о „тихом инфаркте" миокарда, при появлении описанных симптомов нужно вызвать скорую медицинскую помощь», — призвала врач. Она не рекомендовала самостоятельно принимать какие-либо препараты, в том числе нитроглицерин, так как это может вызвать затруднения при постановке правильного диагноза.

Ранее кардиолог Юрий Конев перечислил три основные причины инфаркта в молодом возрасте: все они связаны с образом жизни. Первым фактором возникновения сердечно-сосудистых заболеваний считается нездоровое питание. Два других — нарушенный режим труда и отдыха и недостаток активности.