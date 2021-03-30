Названы смертельные для домашних животных ошибки хозяев

Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко предупредила об ошибках хозяев, которые могут привести к гибели домашней кошки. Об этом она рассказала телеканалу «Звезда».

Так, по ее словам, кошек не нужно выгуливать на улице. «Ей там делать нечего, особенно в городе. Зачем ей гулять по улице? Собирать заразу?» — сказала она.

Эксперт пояснила, что у кошек гораздо больше мелких костей, чем у собак, что позволяет им выскользнуть из ошейника или шлейки и убежать. Оптимальным вариантом может стать прогулка в вольере при наличии частного дома.

Еще одной смертельной опасностью Шевченко назвала перевозку кошек в автомобиле без переносок. Она рассказала о множестве случаев, когда животное от страха выпрыгивало из окна машины или забивалось под педаль тормоза.

Ранее эксперты рассказали, что кошки могут случайно убить человека как посредством своих действий, так и инфекциями, которые эти животные переносят. По словам ветеринарного врача-невролога Людмилы Кониковой, кошка во время сна может придавить человека и перекрыть ему дыхательные пути. В такой ситуации человек даже не сможет издать крик о помощи и попросту задохнется. Такие ситуации случаются, когда люди спят в одной постели с питомцами. Зооинженер Анастасия Калинина также посоветовала не оставлять детей до двух лет наедине с кошками. Ребенок может случайно сделать зверю больно, а тот в ответ поцарапает или укусит малыша.

21 марта сообщалось, что собаки опасны для человечества, поскольку они оказывают негативное влияние на окружающую среду. Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Грегори Окин выяснил, что домашние питомцы воздействуют на планету из-за того, что едят много мяса. По его данным, 160 миллионов собак и кошек в США ответственны за 25-30 процентов влияния, связанного с потреблением мяса, — а это 64 миллиона тонн углекислого газа (СО2) в виде выбросов в атмосферу. Окин отмечает, что показатель сравним с использованием 13 миллионов автомобилей на протяжении года.