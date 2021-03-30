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Эксперт назвал пути введения нового налога в России

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Фото: Pixabay

Руководитель направления «Налоговая политика» Центра стратегических разработок (ЦСР) Левон Айрапетян в беседе с РИА Новости назвал пути введения нового цифрового налога.

По его словам, Россия в 2022-2023 годах может ввести для глобальных IT-гигантов свой налог на цифровые услуги либо присоединиться к международному подходу к налогообложению прибыли таких компаний, однако этот вариант возможен не ранее 2024 года.

Эксперт отметил, что многие страны считают необходимым изменить подход к крупных цифровых компаний, которые могут получать существенные доходы благодаря аудитории этих стран без налоговых последствий в них.

Однако Россия еще не определила конкретный способ реализации нового подхода, сейчас ведется постоянный мониторинг работы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и действий других стран в отношении введения цифрового налога.

Собеседник агентства предположил, что в России могут ввести либо одностороннюю меру, например, налог на цифровые услуги с горизонтом введения в 2022-2023 годах, либо в 2024 году или позднее произойдет присоединение к разрабатываемому ОЭСР международному подходу по налогообложению прибыли цифровых компаний.

Ранее сообщалось, что российское правительство захотело собирать больше налогов с иностранных компаний, работающих в секторе IT. Инициатива правительства предполагает создание нового статуса — «цифрового резидентства», для получения которого необходимо будет дистанционно зарегистрироваться в личном кабинете Федеральной налоговой службы (ФНС) либо создать в России дочернюю структуру совместно с отечественной компанией.

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