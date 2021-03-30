Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин признал вину

Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, признал вину. Об этом сообщается на сайте американской федеральной прокуратуры Южного округа штата Джорджия.

По информации прокуратуры, Никитин, будучи гендиректором российской компании «КС Инжиниринг», при посредничестве итальянской фирмы приобрел силовую турбину за 17 миллионов долларов, которая якобы могла использоваться для глубоководного бурения в Арктике. При этом продажи такого оборудования в Россию запрещены санкционными законами США.

Олег Никитин, его предполагаемый сообщник и сотрудник Антон Черемухин, а также глава итальянской компании Габриэль Виллоне и представитель компании-производителя в США Дали Багру были арестованы в Джорджии. На данный момент к тюремному сроку приговорили только Виллоне: он должен провести в заключении два года и четыре месяца.

Решение об аресте в отношении Олега Никитина было вынесено еще в декабре 2019 года. Россиянину грозит до пяти лет лишения свободы, а также штрафы.