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Стало известно о пострадавших на перевернувшемся под Петербургом судне

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Кадр: телеграм-канал «Mash на Мойке»

На судостроительном заводе в поселке Отрадное под Петербургом, где произошло затопление судна, пострадали два человека. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению Ленинградской области.

«Им оказана помощь на месте, они не госпитализированы. Наша бригада скорой на всякий случай там дежурит», — добавили в комитете. По словам источника ТАСС в экстренных службах, двое человек, которые находились в трюме, пока не найдены.

В региональном МЧС отметили, что затопление произошло в результате крена. Стало известно, что сейчас судно уже стабилизировано.

Ранее сообщалось, что на судостроительном заводе «Пелла» перевернулся корабль. Очевидцы отмечали что на корабле было очень много людей.

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