Volkswagen случайно рассказал о переименовании компании

Немецкий автопроизводитель Volkswagen случайно рассказал о новом названии. В подразделении в США изменится одна буква — новым именем станет Voltswagen. Ребрендинг должен показать, насколько серьезно компания относится к выпуску электромобилей. Пресс-релиз на официальном сайте заметил портал CNBC.

Заметку оперативно удалили с сайта, а на запросы СМИ в компании не ответили. Однако источники в Volkswagen подтвердили, что переименование действительно планируется, а публикация вышла на месяц раньше из-за технической ошибки.

Предполагается, что изменения вступят в силу в мае. В пресс-релизе говорилось, что новое название появится на всех электромобилях и автомобилях с газовым двигателем. При этом темно-синий цвет логотипа сохранится на автомобилях на газу, а для электромобилей его поменяют на светло-голубой. Voltswagen of America станет подразделением Volkswagen Group of America.

Ранее Volkswagen анонсировал планы стать мировым лидером в производстве электромобилей к 2025 году. Компания хочет капитально вложиться в производство батарей и полностью перейти на модульный выпуск электромобилей на базе платформы Modular Electric Drive Toolkit (MEB). Последняя будет развернута в Европе, Китае и США. Управляющий инвестфондом Lansdowne Partners Пер Лекандер предположил, что активный выход на рынок традиционных автопроизводителей станет серьезным ударом по нынешнему лидеру в отрасли Tesla.

В январе стало известно, что в 2020 году Volkswagen остался на втором месте по продажам в мире, уступив своему основному конкуренту, японскому концерну Toyota.