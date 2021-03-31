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Россиянам предрекли «волну арктического холода»

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Апрель в Центральной России начнется с похолодания. «Очередная волна арктического холода» ожидается и в середине месяца. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с телеканалом «Звезда».

По его словам, причиной похолодания будут североатлантические циклоны. Ночью будет от минус 2 до 3 градусов, а днем — от 4 до 9. Кроме того, возможны вкрапления мокрого снега.

«Благодаря антициклону ощутимое потепление произойдет в начале следующей недели, когда в разгар дня столбики термометров без труда будут преодолевать отметку в плюс 10 градусов», — сказал синоптик. Однако после небольшого потепления снова начнется похолодание, которое может сопровождаться «осадками в смешанной фазе».

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, что классическая весенняя погода будет преобладать в средней полосе России в течение всего апреля. Он отмечал, что месяц ожидается малооблачный, с редкими и небольшими осадками, иногда в виде снега.

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