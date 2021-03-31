47-летняя модель станцевала на камеру в бикини и была пристыжена в сети

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум станцевала на видео в откровенном образе и подверглась критике в сети. Соответствующая дискуссия развернулась на Daily Mail.

На своей странице в Instagram 47-летняя знаменитость разместила ролик, на кадрах которого она выполняет танцевальные движения в гостиной своего дома. Клум запечатлена с распущенными волосами в бикини в черно-белую полоску бренда Frankies Bikinis. Ее образ дополнили серьги-кольца. «Дел много, но сперва потанцуем», — подписала она пост, который набрал больше 55 тысяч лайков.

Пользователи сети пристыдили супермодель за вульгарное поведение. «Бьюсь об заклад, ее дети ежедневно умоляют ее вести себя как нормальная мать», «Прекращай это, тебе 47 и у тебя есть дети-подростки. Тебе пора прекратить скакать в своих бикини», «Это просто отвратительно», «Какая жалость, ей так не хватает внимания», «Она выглядит вульгарно», — написали они.

В феврале Хайди Клум призвали отказаться от публикации откровенных фото в интернете и уступить славу юной дочери. Поводом для обсуждения ситуации стал снимок знаменитости с оголенными ягодицами в платье из туалетной бумаги. Она разместила кадр сразу после того, как Лени поделилась фотографиями с фотосессии у всемирно известного фотографа. По мнению психотерапевта Филипа Ходсона (Philip Hodson), модель испытывает зависть к дочери из-за ее успеха, красоты и молодости.