Раскрыты обстоятельства жестокого убийства 15-летнего подростка под Москвой

Жестокое убийство 15-летнего подростка под Москвой произошло во время новоселья. Обстоятельства преступления приводит РЕН ТВ.

По данным канала, 21-летний Александр Бакланов и 24-летний Александр Анашкин пригласили подростка к себе в деревню Брехово, чтоб отметить новоселье. Соседи рассказали, что вечером музыка в их доме играла громче обычного.

Конфликт между молодыми людьми начался после того, как они сходили в магазин за очередной порцией алкоголя. Один из подозреваемых в убийстве уверял, что причиной ссоры стало то, погибший якобы проявил сексуальный интерес к своим товарищам.

30 марта тело 15-летнего юноши с многочисленными ранениями нашли в окрестностях деревни на берегу озера. По предварительным данным, приятели зарезали подростка, а затем вынесли труп на улицу.