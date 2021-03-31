Открылась регистрация на четвертый конкурс управленцев «Лидеры России»

В среду, 31 марта, открылась регистрация на новый, четвертый конкурс управленцев «Лидеры России». Об этом сообщается в пресс-релизе АНО «Россия — страна возможностей», который поступил в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечается, подать заявку можно на сайте конкурса. Закроется регистрация 26 апреля 2021 года. Уже с конца апреля начнутся дистанционные испытания, которые будут проходить до середины июня. В конце лета — начале осени 2021 года состоятся полуфиналы треков, а в марте следующего года — суперфинал конкурса.

«Если вы чувствуете в себе силу управленца, если вы считаете себя лидером, способным брать на себя ответственность и за свою жизнь, и за жизнь окружающих, если вы хотите менять не только свою жизнь, но и жизнь своей страны, своих родных и близких, своего города, то этот конкурс для вас», — заявил при запуске нового сезона первый заместитель руководителя администрации президента, наставник «Лидеров России» Сергей Кириенко.

Он также отметил, что на самом деле в проекте нет проигравших. «Кто-то станет абсолютным победителем и получит миллион рублей на повышение своей квалификации и, наверное, главный приз этого проекта — возможность получить в наставники лучших управленцев страны. Кто-то не дойдет до финала, но все равно получит уникальный опыт, новые знания, проверит себя и в обязательном порядке получит обратную связь», — пояснил Кириенко.

В свою очередь генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров заявил, что новый сезон будет сильно отличаться от предыдущих как по методологии, так и по своей структуре. Так, упор будет сделан на поиске не просто управленцев широкого профиля, а профессионалов, знающих все тонкости конкретной сферы.

Общий конкурс будет разделен на восемь отраслевых треков, шесть основных из которых стартовали 31 марта: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии». Еще два отдельных направления, «Международный» и «Студенты», будут запущены в апреле. По словам Комиссарова, особое внимание будет уделяться отбору ключевых исследователей, ученых, популяризаторов науки, профессиональных лидеров-администраторов, а также профессионалов в сфере цифровизации, поскольку указом президента Владимира Путина 2021 год был объявлен в России Годом науки и технологий.

Ожидается, что в четвертом сезоне «Лидеров России» изменится и система оценки участников. Так, будет обновлена система тестов, и усилена оценка в очных этапах. Также начнут действовать новые правила отсева. Кроме того, будет расширена и программа наставничества: с конкурсантами будут работать больше сотни ведущих управленцев страны.

Конкурс «Лидеры России» — это флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента Владимира Путина.