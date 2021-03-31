Военным в Швейцарии разрешат носить женское белье

Женщинам-военным в армии Швейцарии разрешат носить женское белье вместо мужского. Об этом пишет BBC News.

Согласно действующему уставу, всех военнослужащих снабжают только мужским нижним бельем, причем нередко женщинам оно достается на размер больше. В следующем месяце швейцарская армия представит две новые модели женского белья: для теплых и холодных сезонов.

Член швейцарского парламента Марианна Биндер считает, что благодаря такому решению в армию придет больше девушек. «Одежда предназначена для мужчин, но мы хотим, чтобы в армии было больше девушек», — рассказала она.

Пока что женщины составляют около одного процента вооруженных сил Швейцарии. К 2030 году их долю планируют увеличить до 10 процентов.

В феврале 2020-го женщинам разрешили командовать армией Индии: с таким постановлением выступил Верховный суд страны. Суд отверг доводы о физиологических ограничениях и «социальных нормах», которые считались основанием для ограничения прав женщин в армии.

Только веселье и позитив — в «Ленте Lite» в Telegram подписаться