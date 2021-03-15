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Попытка США уравнять женщин и мужчин в армии провалилась

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Фото: Danny Wild / Reuters

Попытка США уравнять женщин и мужчин в армии провалилась. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на заявление Пентагона.

Ради создания гендерно-нейтральной армии в американских вооруженных силах ввели одинаковые для всех тесты по физподготовке. Чтобы пройти его, военные должны были набрать не менее 360 баллов из 600 возможных — их давали за выполнение максимального количества упражнений. Среди них, например, становая тяга, бег на две мили (примерно 3,2 километра), подтягивания и так далее.

Однако недавнее исследование Пентагона показало, что около 65 процентов женщин не справлялись с этим тестом. Тот же показатель среди мужчин равен 10 процентам. Помимо этого, мужчины могли набрать примерно на 100 баллов больше, нежели женщины.

В регулярной армии и активном гвардейском резерве такие тесты должны были проходить два раза в год, в Нацгвардии — один раз в год. Теперь в армии хотят провести независимую проверку, чтобы понять, действительно ли тест не подходит для всех военных.

В конце января 2021-го женщинам в армии США разрешили ходить с распущенными волосами и красить губы. Пересмотр политики произошел по указанию бывшего министра обороны США Марка Эспера, который в июле 2020 года, в свете протестов против экстремизма и расового неравенства, выступил с заявлением об ослаблении требований к волосам.

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