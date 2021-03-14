Мир
 
Последние новости
Стало известно о планах Украины начать войну за Крым в 2014 году
Немецкие власти случайно оказали финансовую помощь террористам
Украинские пограничники задержали граждан России и Белоруссии
«Локомотив» отреагировал на избиение 16-летнего футболиста клуба
Соратники Ельцина рассказали о влиянии его жены на российскую политику
Названы две самые худшие вещи в жизни Трампа
В Дагестане суд отобрал у россиянки троих детей из-за розовых волос и татуировок
Варлей поспорила с композитором «Песни про медведей»
Российская лыжница выиграла бронзу на Кубке мира
Новости партнеров
Прослушать новость

Бывший начальник британского Генштаба раскритиковал состояние ВС Великобритании

Перейти в «Мою Ленту»
Ричард Даннат
Ричард Даннат
Фото: Olivia Harris / Reuters

Британская армия непригодна для боевых действий — в России над ней якобы смеются, а в США качают головами. Состояние Вооруженных сил (ВС) Великобритании раскритиковал бывший глава британского Генштаба Ричард Даннат. Его слова приводит The Mirror.

Даннат осудил покупку истребителя F-35B британским Минобороны. Он рассказал, что стоимость одного такого военного самолета — более чем 100 миллионов долларов. Недешево обходится и эксплуатация истребителя, отметил он.

По словам генерала, даже США не покупают такое дорогое оборудование. «Это ударит по оборонному бюджету на десятилетия вперед. Кто будет в проигрыше? Ну, я бы сказал так — армия», — заявил Даннат.

Кроме того, он отметил, что британской армии не хватает около 10 тысяч военных. При этом в ближайшее время их численность может только сократиться, предположил Даннат.

Ранее Минобороны Великобритании опубликовало внутренний отчет, в котором говорится о «шокирующем состоянии» британской армии. В нем говорится, что лишь один из 33 пехотных батальонов в Великобритании не испытывает нехватки кадров. Причина заключается в низкой оплате труда, а также отборе новобранцев через частную фирму.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
British military unfit to fight as Russians 'laugh at us' and Americans 'shake heads'
В Великобритании заявили о «шокирующем состоянии» армии
Украину призвали устроить российскому флоту «новый Перл-Харбор»