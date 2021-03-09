Мир
 
Последние новости
Раскрыта личность встретившегося с Путиным в Кремле иностранца
Фильм Кончаловского о расстреле советских рабочих вошел в шорт-лист премии BAFTA
В наряде жены Байдена увидели одобрение Меган Маркл
На российском рынке труб прошла рекордная сделка
Путин поддержал идею о закреплении статуса молодых ученых
Названа дата презентации Apple
Украина обвинила Россию в планах совершить военную провокацию в Донбассе
Королевская семья отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл
Обнаружено неизвестное стихотворение Владимира Набокова о Супермене
Новости партнеров
Прослушать новость

Байден забыл имя стоявшего рядом министра обороны

Перейти в «Мою Ленту»
nypost.com

Президент США Джо Байден забыл имя министра обороны страны Ллойда Остина, стоявшего рядом с политиком. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные The Sun.

Байден посвятил свою речь женщинам-военным в армии США. Глава Пентагона Ллойд Остин стоял в нескольких метрах от президента, но, несмотря на это, политик не смог вспомнить ни его имя, ни название ведомства.

«Я также хочу поблагодарить сек... бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но это мой — ну, тот парень, кто стоит во главе того ведомства», — сказал президент во время трансляции.

Это не первый раз, когда Байден забывает чье-то имя или совершает оплошность на публике. Так, в декабре 2020-го он нечаянно назвал Камалу Харрис лидером страны — хотя в действительности она занимает должность вице-президента. Инцидент произошел во время выступления политика в родном городе Уилмингтон еще до его инаугурации. До этого он неверно назвал имя экс-президента страны Дональда Трампа, вероятнее всего, перепутав его с бывшим главой государства Джорджем Бушем-младшим.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Awkward moment Biden appears to FORGET Defense Secretary Lloyd Austin’s name as he calls him ‘the guy over there’
Грета Тунберг раскритиковала экополитику Байдена
В США потребовали объяснить отсутствие санкций по «Северному потоку-2»
12 штатов США подали иск против Байдена