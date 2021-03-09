Байден забыл имя стоявшего рядом министра обороны

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Президент США Джо Байден забыл имя министра обороны страны Ллойда Остина, стоявшего рядом с политиком. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные The Sun.

Байден посвятил свою речь женщинам-военным в армии США. Глава Пентагона Ллойд Остин стоял в нескольких метрах от президента, но, несмотря на это, политик не смог вспомнить ни его имя, ни название ведомства.

«Я также хочу поблагодарить сек... бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но это мой — ну, тот парень, кто стоит во главе того ведомства», — сказал президент во время трансляции.

Это не первый раз, когда Байден забывает чье-то имя или совершает оплошность на публике. Так, в декабре 2020-го он нечаянно назвал Камалу Харрис лидером страны — хотя в действительности она занимает должность вице-президента. Инцидент произошел во время выступления политика в родном городе Уилмингтон еще до его инаугурации. До этого он неверно назвал имя экс-президента страны Дональда Трампа, вероятнее всего, перепутав его с бывшим главой государства Джорджем Бушем-младшим.