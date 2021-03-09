12 штатов США подали иск против Байдена

Власти 12 штатов подали иски против президента США Джо Байдена из-за его указа о защите здоровья населения и окружающей среды. Представители штатов считают, что решения главы государства приведут к большим денежным тяготам для простого населения. Об этом сообщает The Hill.

Иск подали штаты, возглавляемые республиканцами: в суд его направил генпрокурор Миссури Эрик Шмитт, а поддержали такой шаг власти Арканзаса, Аризоны, Индианы, Канзаса, Монтаны, Небраски, Огайо, Оклахомы, Южной Каролины, Теннеси и Юты.

В первую очередь авторы иска критикуют присутствующую в указе Байдена сумму, в которую якобы обходится обществу выброс парниковых газов — 9,5 триллиона долларов.

«Это достаточно большие цифры, чтобы оправдать огромное усиление регулирующих мер в сельском хозяйстве, производстве или потреблении электричества или любой другой экономической активности», — подчеркнули они, высказав опасения, что правительство демократов вмешается во множество аспектов жизни американцев.

В феврале стало известно, что США официально вернулись в Парижское соглашение по климату. Правительство Байдена пообещало радикально сократить выбросы в атмосферу в ближайшие годы. Из соглашения страну ранее вывел бывший глава государства Дональд Трамп.