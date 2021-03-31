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В запертом полвека назад сейфе нашли бесценные документы

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Кадр: CBS

В Тихоокеанском университете американского города Стоктон, штат Калифорния, случайно обнаружили запертый полвека назад сейф с документами. Об этом сообщает Good Day Sacramento.

Президент вуза Кристофер Каллахан (Christopher Callahan) рассказал, что полутораметровый старый сейф заметили в подвале во время генеральной уборки. «Я спустился вниз и увидел в углу этот довольно старый сейф, — отметил он. — Заглянуть внутрь оказалось непросто».

Для вскрытия сейфа вызвали местную бригаду пожарных. Специалисты боялись испортить содержимое сейфа, поэтому не использовали резаки и пилы. В результате они открыли дверцу с помощью гидравлических ножниц. Внутри нашли бесценные бумаги с подробным описанием основания вуза, среди которых были заполненные вручную журналы 1851 года, диплом 1862 года и другие исторические документы.

«Все это пропитано историей. Мы будто нашли золотое дно, — говорит Каллахан. — Мы в полном восторге».

В прошлом году в американском городе Барре, штат Нью-Йорк, обнаружили старинный сейф с загадочной запиской. В послании говорилось: «Если сможешь открыть, заберешь то, что внутри».

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