МИД пообещал ответить на санкции Австралии из-за Крыма

Россия ответит на санкции Австралии из-за Крыма. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Разумеется, недружественные шаги австралийских правящих кругов не останутся без адекватного ответа с нашей стороны», — пообещала она.

Захарова считает, что Австралия берет курс на деградацию российско-австралийских отношений. По мнению дипломата, страна в целом придерживается «принципа пресловутой западной солидарности»: у нее якобы нет самостоятельности во внешней политике. «Австралия поддерживает любые антироссийские выпады США и их сателлитов, как бы нелепо они ни выглядели», — заключила Захарова.

Австралия ввела санкции в отношении четырех российских компаний и одного россиянина 30 марта. Это произошло в связи со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста. До этого подобные меры ввела Канада.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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