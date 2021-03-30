Австралия ввела санкции против России

МИД Австралии сообщил о введении санкций в отношении четырех российских компаний и одного россиянина в связи со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщает РИА Новости.

«Австралия ввела адресные финансовые санкции и запрет на поездки против одного россиянина и четырех российских компаний», — говорится в заявлении главы австралийского МИД Мариз Пейн.

Отмечается, что санкции введены в координации с Канадой, ранее объявившей о введении ограничений.

МИД Канады ввел новые санкции против России. Под ограничения попали двое россиян и четыре компании. Канада выразила сожаление из-за «серьезных нарушений международного гуманитарного права и прав человека» в Крыму.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.