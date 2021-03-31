Суд счел поездки на курорт неуважением к себе и арестовал подозреваемого

Бывшего главу оборонного ОАО «Промпоставка» Руслана Сулейманова, подозреваемого в хищении более 3,5 миллиардов рублей у подведомственного «Ростеху» ОАО «Московского конструкторского бюро "Компас"» в составе оргпреступного сообщества, арестовали за неуважение к суду. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как рассказал изданию источник в силовых структурах, 24 марта процесс по делу в Замоскворецком районном суде в очередной раз отложили из-за неявки Сулейманова. После этого председательствующая судья Наталья Чепрасова направила запрос в правоохранительные органы.

Выяснилось, что в марте Сулейманов без разрешения судьи дважды побывал на горнолыжном курорте Домбай, где отдыхал с друзьями. Доказательством этого факта стали фотографии, опубликованные подсудимым в социальных сетях. При этом поездки были оформлены как служебные командировки.

Когда подозреваемый пришел на слушания, обвинение потребовало изменить меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей. По словам прокурора, Сулейманов грубо нарушил условия меры пресечения, не получив разрешения судьи на развлекательные поездки.

В результате суд принял сторону гособвинителя и счел поездки на курорт неуважением к себе. Подозреваемого заключили под стражу до вынесения приговора.

Уголовное дело в отношении Руслана Сулейманова и бывшего гендиректора конструкторского бюро «Компас» Мурада Сафина было возбуждено в апреле 2016 года. Помимо них, фигурантами дела являются еще 14 человек. В декабре 2017 года расследование было завершено.