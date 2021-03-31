В России изменят систему оплаты труда чиновников

Вице-премьер, руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко заявил, что после оптимизации госаппарата в стране поменяется система оплаты труда чиновников. Об этом сообщает издание «Известия».

Григоренко отметил, что этот вопрос уже давно был на повестке кабмина, однако существование искусственно поддерживаемых пустующих ставок усложняло его решение. Он рассказал, что разрыв между ставками приблизился к критической точке: по министерствам — в 1,5 раза, по службам — в 1,7 раза, по агентствам — в 1,9 раза, а по территориальным органам достиг двукратной отметки.

По словам вице-премьера, в этом году средний размер зарплаты чиновников будет сбалансирован, что приведет к ее справедливому уровню. Также мотивационную часть оклада планируется привязать к конкретным результатам проделанной работы, что должно значительно повысить мотивацию государственных служащих.

Ранее Григоренко рассказал о масштабном сокращении госаппарата. По его словам, к 1 апреля численность госаппарата уменьшилась почти на десять процентов. Вице-премьер подчеркнул, что уже были сокращены 66 структурных подразделений и 33 заместителя руководителя федеральных ведомств. Он также добавил, что сокращению подверглась штатная численность ведомств: в центральных аппаратах — на 213 должностей, а в территориальных органах — на 31 642 должности.