Россия
 
Последние новости
Дипломат объяснил отказ России выступать на встрече с Байденом в ООН
В запертом полвека назад сейфе нашли бесценные документы
«Краса Росгвардии» проиграла суд по делу о своем увольнении
Бородину «приворожили» к бывшему жениху Бузовой
Tesla списывала со счетов покупателей десятки тысяч долларов без разрешения
Американские организации призвали Байдена вести конструктивный диалог с Россией
В апреле несколько категорий пенсионеров получат повышенную пенсию
Многодетная семья рассказала о бюджетном отдыхе в Сочи
Описано «фантастическое» достижение СССР в медицине
Новости партнеров
Прослушать новость

В России изменят систему оплаты труда чиновников

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: EVGENIA NOVOZHENINA / Reuters

Вице-премьер, руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко заявил, что после оптимизации госаппарата в стране поменяется система оплаты труда чиновников. Об этом сообщает издание «Известия».

Григоренко отметил, что этот вопрос уже давно был на повестке кабмина, однако существование искусственно поддерживаемых пустующих ставок усложняло его решение. Он рассказал, что разрыв между ставками приблизился к критической точке: по министерствам — в 1,5 раза, по службам — в 1,7 раза, по агентствам — в 1,9 раза, а по территориальным органам достиг двукратной отметки.

По словам вице-премьера, в этом году средний размер зарплаты чиновников будет сбалансирован, что приведет к ее справедливому уровню. Также мотивационную часть оклада планируется привязать к конкретным результатам проделанной работы, что должно значительно повысить мотивацию государственных служащих.

Ранее Григоренко рассказал о масштабном сокращении госаппарата. По его словам, к 1 апреля численность госаппарата уменьшилась почти на десять процентов. Вице-премьер подчеркнул, что уже были сокращены 66 структурных подразделений и 33 заместителя руководителя федеральных ведомств. Он также добавил, что сокращению подверглась штатная численность ведомств: в центральных аппаратах — на 213 должностей, а в территориальных органах — на 31 642 должности.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вице-премьер Григоренко заявил об изменении системы оплаты труда чиновников
В правительстве заявили о масштабном сокращении госаппарата
Правительство уволит 37 заместителей глав федеральных ведомств