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В правительстве заявили о масштабном сокращении госаппарата

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Вице-премьер, руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко заявил о масштабном сокращении госаппарата. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

По его словам, к 1 апреля численность госаппарата уменьшилась почти на десять процентов. Вице-премьер подчеркнул, что уже были сокращены 66 структурных подразделений и 33 заместителя руководителя федеральных ведомств.

Григоренко добавил, что сокращению подверглась также штатная численность ведомств: в центральных аппаратах — на 213 должностей, а в территориальных органах — на 31 642 должности. Это одно из самых масштабных сокращений за последние годы, резюмировал руководитель аппарата правительства.

16 ноября прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал реформу управления в России. Он уточнил, что в рамках реформы, которая должна начаться с 1 января, будет проведено сокращение штатов в министерствах и региональных подразделениях.

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