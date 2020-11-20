В правительстве раскрыли число сокращений во власти

Вице-премьер, руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко раскрыл число сокращений во власти в рамках оптимизации системы госуправления. Он рассказал «Российской газете», что всего будет сокращено более 34 тысяч должностей в центральных аппаратах федеральных органов власти и территориальных отделах.

«В процессе реформы предполагается сократить почти 1200 должностей в центральных аппаратах федеральных органов и более 33,5 тысячи в территориальных отделах. Будет сокращено более 40 структурных подразделений, более 45 штатных единиц заместителей руководителей федеральных ведомств», — сказал Григоренко.

Также вице-премьер рассказал, что сегодня средняя доля вакансий в центральных аппаратах достигает 20 процентов. Многие сохраняют их специально для повышения «денежного содержания своих служащих». Григоренко объяснил, что власти решили пойти по пути сокращения «искусственно поддерживаемых пустующих ставок».

«Штаты центральных аппаратов с 1 января 2021 года должны быть сокращены на 5 процентов, территориальных органов — на 10 процентов. Все преимущественно за счет имеющихся вакансий», — подчеркнул политик.

17 ноября лава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что в правительстве России в рамках предложенной премьер-министром Михаилом Мишустиным реформы системы управления обсуждается вопрос ликвидации федеральных агентств Россвязь и Роспечать. В правительстве информацию подтвердили.

Михаил Мишустин анонсировал реформу управления в России 16 ноября. Он уточнил, что в рамках реформы, которая начнется с 1 января, будет проведено сокращение штатов в министерствах и региональных подразделениях. В основном речь идет о сокращении штатных позиций, финансирование останется прежним.

Только важное и интересное — у нас в Facebook



