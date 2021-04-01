Шутка о ложном музыкальном фестивале привела к массовым беспорядкам в Брюсселе

Первоапрельская шутка привела к массовым беспорядкам и столкновениям с полицией в парке Буа де ля Камбр в Брюсселе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Речь идет о ложном сообщении о проведении масштабного музыкального фестиваля. На заявленной площадке мероприятия собрались до пяти тысяч человек, которых в настоящий момент пытаются разогнать несколько сотен полицейских.

С начала марта в соцсетях распространялась информация о том, что 1 апреля в городском парке Буа де ля Камбр пройдет музыкальный фестиваль под названием La Boum. В анонсе мероприятия обещали выступления более 200 диджеев со всей Европы, пять сцен, бесплатное участие, а также трансфер гостей из Лондона, Парижа и Амстердама.

Отмечается, что в объявлениях имелся ряд намеков на то, что это шутка: дата фестиваля — 1 апреля, сам факт проведения мероприятия в разгар карантина, также в именах исполнителей было множество отсылок на имена известных бельгийских министров и политиков. В 20-х числах марта сами «организаторы фестиваля» признали, что это был розыгрыш.

Многие, однако, поверили в существование мероприятия. По доступной информации, к середине дня, 1 апреля в парке собралось, по оценкам правоохранителей, более пяти тысяч человек. Не обнаружив сцен и концертных площадок, собравшиеся начали самостоятельно организовывать праздник, группируясь на центральной поляне. В скопившейся массе людей зазвучала музыка из портативных колонок.

Примерно через час после начала столпотворения прибыли стражи порядка, которые прервали начавшиеся танцы. Сперва правоохранители призывали собравшихся разойтись, но те ответили скандированием лозунгов о свободе и забросали представителей закона бутылками и банками. Позже на место стянули конную полицию и водомет, протестующих начали вытеснять из парка.

К 18:00 (19:00 по московскому времени) в парке еще возникали стычки с правоохранителями. Было проведено несколько арестов, общее количество задержанных пока неизвестно. На место также прибыло несколько карет скорой помощи. По доступной информации, один полицейский ранен.