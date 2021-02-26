Болельщики возмутились решением судей на турнире ACA и устроили беспорядки

Во время турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) в Москве произошли беспорядки на трибунах. Ролик опубликован в YouTube-канале Sport24.

Так болельщики отреагировали на итог поединка между бразильским бойцом смешанного стиля (MMA) Чарльзом Энрике и Азамом Гафоровым из Таджикистана. Судьи отдали победу спортсмену из Бразилии.

Сперва на восстановление порядка были брошены сотрудники Росгвардии. Ситуацию помог урегулировать и президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов. Функционер пообщался с недовольными болельщиками. Как утверждает корреспондент Sport24, после инцидента зрителей перестали пускать на трибуны.

Энрике одержал 13 победу в карьере при двух поражениях. Гафоров имеет в активе 12 побед также при двух поражениях.