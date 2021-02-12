Российский боец MMA нокаутировал оппонента за 26 секунд

Российский боец смешанного стиля (MMA) Батраз Агнаев одержал победу над соотечественником Алексеем Сидоренко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA). Видео доступно в сообществе промоушена во «ВКонтакте».

ACA MMA

Агнаев нокаутировал оппонента за 26 секунд. Сперва он отправил Сидоренко в нокдаун, а затем принялся добивать его.

Агнаев добился первой победы с 2017 года. В последний раз спортсмен из Владикавказа выходил в клетку в апреле 2019-го.

Всего в активе Агнаева пять побед при двух поражениях. Сидоренко потерпел седьмое поражение в карьере. На его счету шесть успешных поединков.