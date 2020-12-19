В сети появилось видео главного боя ACA 116

Российский боец смешанного стиля (MMA) Марат Балаев уступил Фелипе Фроесу в главном поединке турнира Absolute Championship Akhmat (ACA). Ролик доступен в сообществе организации во «ВКонтакте».

44-летний Балаев уступил нокаутом в третьем раунде титульного поединка. Несмотря на победу, Фроес не сможет претендовать на пояс. Бразилец не уложился в необходимый вес до поединка.

После поражения Балаев заявил, что вероятнее всего завершит карьеру. Россиянин начал выступать в возрасте 37 лет. На его счету 11 побед и три поражения. Балаев становился обладателем пояса ACB.