Российский боец MMA «задушил» соперника в стойке

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Ефремов одержал победу над украинцем Вадимом Шабадашем на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA). Видео опубликовано на странице промоушена во «ВКонтакте».

Ефремов завершил схватку в первом раунде. После серии ударов ему удалось схватить шею Шабадаша в стойке. В итоге россиянин «задушил» оппонента, добыв вторую победу подряд.

Теперь в активе Ефремова 21 победа при 11 поражениях. Российский боец известен по выступлениям в M-1 и WFCA. Шабадаш потерпел четвертое поражение в карьере. На его счету девять побед в MMA.