Боец Bellator нокаутировал соперника ударом коленом в голову в прыжке

Американский боец смешанного стиля (MMA) Саба Хомаси нокаутировал соотечественника Бобби Волкера на турнире Bellator 250 в Анкасвилле. Видео появилось в Twitter промоушена.

Судья остановил поединок в начале второго раунда после того, как Хомаси выполнил точный удар в голову коленом в прыжке и добил соперника. Бой прошел в рамках полусреднего веса.

Для 32-летнего Хомаси победа стала 15-й в карьере при восьми поражениях. 41-летний Волкер дебютировал в Bellator. На его счету 32 победы и 14 поражений в поединках по правилам MMA.