Звезда Bellator пожаловался на доставших его русских и дагестанцев

Американский боец смешанного стиля (ММА), звезда Bellator Майкл Чендлер в Instagram пожаловался на доставших его русских и дагестанцев.

«Эти русские и дагестанцы меня достали! Они буквально забрасывают меня текстовыми и голосовыми сообщениями на языке, который я не понимаю», — заявил Чендлер. Он добавил, что готов к поединку против Хабиба Нурмагомедова, так как является запасным боя турнира UFC 254 между россиянином и Джастином Гейджи.

Поединок между Нурмагомедовым и Гейджи возглавит турнир UFC на острове Яс в Абу-Даби. Он пройдет 24 октября.

В августе Чендлер бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору. Он пообещал прикончить соперника и добавил, что ирландец излишне самоуверен и на самом деле не так хорош, как все думают.

На счету 34-летнего Чендлера 26 боев в смешанных единоборствах. 21 поединок он выиграл, пять — проиграл. Чемпионом Bellator он становился дважды.