Боец MMA нокаутировал соперника ударом локтя с разворота

Российский боец смешанного стиля (MMA) Джихад Юнусов нокаутировал бразильца Леонардо Лимбергера на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA). Видео доступно в сообществе промоушена во «ВКонтакте».

ACA MMA

Россиянин прижал оппонента к клетке и нанес удар локтем с разворота. В описании к видео отметили, что нокаут в исполнении Юнусова — заявка на лучший финиш в 2021 году.

Юнусов одержал 18-ю победу в профессиональной карьере при пяти поражениях. Лимбергер имеет в своем активе 14 побед при двух поражениях.

Ранее в рамках ACA 117 победу нокаутом праздновал Батраз Агнаев. Он нокаутировал соотечественника Алексея Сидоренко.