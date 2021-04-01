Ученый с заболеванием мышц превратил себя в киборга

Ученый Питер Скотт-Морган из графства Девон, Англия, узнал, что у него диагностировали болезнь двигательных нейронов и решил продлить жизнь, используя робототехнику. Об этом сообщает Daily Mail.

62-летний доктор узнал о проблемах с мышцами в 2017 году. Но, будучи вдохновленным научно-фантастическими сериалами «Доктор Кто» и «Звездный путь», он посчитал, что знания и технологии помогут восстановиться.

Ученый понял, что проблемы с мышцами не влияют на работу основных внутренних органов. Единственное, что может убить человека в конечном итоге, как он выяснил, — это тот факт, что мышцы не смогут работать с легкими, не будет газообмена, упадет уровень кислорода. Скотт-Морган осознал, что, решив эту проблему, он смог бы продлить себе жизнь.

С тех пор он прошел ряд сложных и рискованных операций и прозвал себя первым в мире киборгом.

«Действительно живой, а не просто один из живых мертвецов, не просто выживающий, [а] процветающий», — охарактеризовал свое самочувствие ученый, рассказав, что больше всего рад поддержке своего партнера Фрэнсиса.

Скотт-Морган после потери навыка управлять мышцами лица изъясняется с применением искусственного интеллекта. При помощи взгляда он управляет несколькими компьютерами, и виртуальный робот, похожий внешне на ученого, передает его слова. Доктор называет свой путь лечения концом Питера 1.0 и началом Питера 2.0.

Год назад ученый совместно с партнером создали благотворительную организацию. Они планируют при помощи лучших умов мира полностью переписать будущее людей с ограниченными возможностями.