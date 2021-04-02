Жена Байдена странно разыграла журналистов и сотрудников Белого дома

Жена президента США Джилл Байден странно разыграла журналистов и сотрудников Белого дома. Во время перелета на борту номер один первая леди переоделась в стюардессу, сообщает издание Daily Mail.

Джилл Байден переоделась в темный брючный костюм, надела черный парик и бэйдж с именем Жасмин. В таком образе она вышла к сотрудникам Белого дома и журналистам и начала раздавать мороженое. Спустя некоторое время она вышла к ним уже без парика и воскликнула «С Днем дурака!».

Издание напоминает, что это не первый пранк первой леди на борту самолета. Когда Джо Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы, его супруга решила разыграть других пассажиров, спрятавшись на багажной полке.

Ранее сообщалось, что Джилл Байден оговорилась на испанском и стала посмешищем в соцсетях. Казус произошел во время речи первой леди, посвященной памяти американского правозащитника и борца за права мигрантов Сесара Чавеса. Произнося знаменитую испаноязычную фразу «Si, se puede» («Да, мы можем»), Джилл Байден оговорилась и сказала что-то похожее на «си сэ пувэйдэй».