Жена Байдена оговорилась на испанском и стала посмешищем

Жена президента США Джилл Байден оговорилась на испанском и стала посмешищем в соцсетях. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Казус произошел во время речи первой леди, посвященной памяти американского правозащитника и борца за права мигрантов Сесара Чавеса. Произнося знаменитую испаноязычную фразу «Si, se puede» («Да, мы можем»), Джилл Байден оговорилась и произнесла что-то похожее на «си сэ пувэйдэй».

Испаноговорящие пользователи сети тут же обрушились на нее с критикой. «Си сэ что??? Думаю, кто-то наверняка объяснит Джилл Байден, что такого слова в испанском языке нет», — написала журналистка Дания Александрино. Кто-то отнесся к казусу более снисходительно. «Ничего страшного не произошло. Помню, как оговорки бывшего президента (Дональда) Трампа то и дело оказывались в новостях», — написал один из пользователей.

В конце января стало известно, что Байден украсил Овальный кабинет бронзовым бюстом Сесара Чавеса. Также президент поменял портрет президента от демократов Эндрю Джексона на изображение политика и мыслителя Бенджамина Франклина. Особое внимание представителей СМИ привлек рабочий стол Байдена — на нем появилась чашка с блюдцем для чая или кофе.