Россияне назвали самого привлекательного мужчину в стране

Россияне назвали президента Владимира Путина самым привлекательным мужчиной в стране. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob, опубликованные в пятницу, 2 апреля.

В опросе компании приняла учаcтие тысяча жителей из всех округов страны. В результате первое место рейтинга занял глава государства: за него свои голоса отдали 18 процентов мужчин и 17 процентов женщин. Второе место досталось телеведущему Дмитрию Нагиеву, его выбрали три процента россиянок.

Следующими в списке самых привлекательных мужчин России стали актеры Данила Козловский и Константин Хабенский, за которых проголосовали по два процента женщин. Симпатичными они также сочли Сергея Лазарева, Алексея Воробьева, Павла Прилучного и Сергея Безрукова.

Отмечается, что одним из самых популярных ответов на соответсвующий вопрос у мужчин стала фраза: «Самый привлекательный мужчина России — это я». Однако таковыми российские мужчины также считают Александра Петрова, Сергея Лаврова, Ивана Урганта, Сергея Шойгу и Егора Крида, которые набрали в районе одного процента голосов каждый.

В марте голливудскую актрису и певицу Дженнифер Лопес выбрали самой привлекательной знаменитостью в возрасте за 40 лет. Согласно результатам исследования, около 38 процентов из тысячи опрошенных иностранных женщин заявили, что в зрелом возрасте хотели бы выглядеть как 51-летняя Лопес. В то же время 34 процента респонденток назвали своим кумиром 52-летнюю актрису Дженнифер Энистон и отдали ей второе место рейтинга.