Оценено имущество внезапно умершего миллиардера из Чехии

После внезапной смерти Петра Келнера, который был самым богатым человеком в Чехии, начался процесс передачи его имущества. Bloomberg сообщает, что состояние предпринимателя оценивается в 15,7 миллиарда долларов, он контролировал почти 99 процентов акций конгломерата PPF.

Богатство 56-летнего миллиардера могут унаследовать его вдова и четверо детей, но порядок наследования пока не ясен. Что касается бизнеса, то управлять деятельностью фирмы будет миноритарный акционер Ладислав Бартоничек. Эту информацию ранее в марте подтвердили в самом PPF: там заверили, что смерть основателя компании не скажется на ее нормальном повседневном функционировании.

Bloomberg пишет, что смерть Келнера произошла в критический момент. PPF договаривался о слиянии с Moneta Money Bank AS и продаже доли в телекоммуникационном подразделении Cetin Group BV.

О смерти Келнера стало известно в конце марта, он оказался в числе тех, кто погиб при крушении вертолета на Аляске.