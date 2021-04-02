Девушка пожаловалась на роман сестры с оказавшимся ее отцом любовником их матери

Американка пожаловалась на Reddit, что из-за семейного секрета ее жизнь приобрела сходство с мыльной оперой. Об этом пишет издание Daily Mirror.

По словам девушки, она обнаружила, что ее биологическим отцом был бывший любовник матери. Когда ей исполнилось 17 лет, мать познакомила их и взяла с нее обещание, что она не расскажет об этом своей старшей сестре.

Спустя несколько лет девушка узнала о романе сестры с тем же мужчиной. Это заставило ее нарушить обещание и рассказать сестре правду.

Сестру это не устроило, и она ушла от него, но на меня зла не держит. А вот мама, наоборот, была в ярости. Она говорит, что я разболтала чужую тайну, и что у меня не было права кому-то об этом говорить

Пост собрал больше двух тысяч комментариев. Большинство из тех, кто участвовал в обсуждении, сочли, что девушка поступила правильно.

В 2018 году сообщалось, что жительницу США приговорили к тюремному заключению на два года из-за брака с собственной дочерью. В ходе расследования выяснилось, что в 2010 году женщина вышла замуж за своего сына, но позднее развелась.