Полезный фрукт оказался причиной развития рака

Злоупотребление цитрусами, в особенности апельсинами и апельсиновым соком в частности, может оказаться причиной развития меланомы. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Британского журнала дерматологии. Работу провели сотрудники Университета Индианы.

Ученые пришли к выводу, что при включении в рацион более двух порций цитрусовых фруктов в день риск заболеть раком кожи повышается на 63 процента. При этом наиболее подвержены этому риску люди со светлой и очень светлой кожей.

Причиной наблюдаемого действия апельсинов на организм человека, по мнению исследователей, является вещество псорален, содержащееся в цитрусовых и обладающее фотосенсибилизирующими и фотокарциногенными свойствами.

Ранее профессор, доктор химических наук, научный консультант компании «Интерлаб» Яков Яшин назвал еду, которая может привести к раку. Так, он призвал снизить потребление или отказаться от любых копченых продуктов (мясо, рыбы, шпроты, сыр), так как в них образуются полиароматические углеводороды, в том числе бензпирен. В этот список попали хлеб, печенье, чипсы и другие обжаренные и запеченные продукты с «корочкой» из-за содержания акриламида. В мясных продуктах с «корочкой» (шашлык, гриль, барбекю) есть гетероциклические амины, а в мясных и колбасных изделиях — нитрозамины. Зерновые, арахис, фисташки нередко содержат микотоксины.