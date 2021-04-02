Два человека погибли на вечеринке в честь нерожденного ребенка

В Мексике два человека погибли во время вечеринки, на которой планировалось объявить пол нерожденного ребенка. Об этом сообщает The Washington Post.

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Инцидент произошел в районе города Канкун. Небольшой самолет, нанятый организаторами вечеринки, пролетел над гостями, выпустил облако розового дыма и тем самым объявил, что родится девочка. После этого он на глазах собравшихся упал в море. В результате погибли находившиеся на борту пилот и его напарник.

Вечеринки для объявления пола популярны в США и других англоязычных странах. Как правило, их устраивают родители, которые ждут ребенка. Кульминацией таких вечеринок становится объявление пола ребенка. Для этого используют начинку торта, конфетти, воздушные шарики, пиротехнику и другие методы. Вечеринки для объявления пола неоднократно становились причиной разрушительных лесных пожаров и гибели людей.

В 2018 году сообщалось, что американец использовал аллигатора, чтобы узнать пол своего будущего ребенка. Для этого рептилию заставили раскусить арбуз, который был начинен цветным желе.