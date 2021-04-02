Топ-менеджер Volkswagen покаялся за шутку о смене названия

Глава американского подразделения Volkswagen Скотт Кеог заявил, что раскаивается о шутке по поводу смены названия, так как не подумал, что ее могут воспринять всерьез. Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal.

По словам топ-менеджера, он постарается сделать все, что в его силах, чтобы восстановить доверие к компании. При этом Кеог подчеркнул, что автопроизводитель никогда не обсуждал смену названия, даже в самых безумных предположениях.

Проблемой шутка стала из-за колебания биржевых котировок. Инвесторы поверили в смену названия, что вызвало резкий рост курса акций. По мнению экспертов, ситуация может стать поводом для разбирательства американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которая вправе посчитать розыгрыш намеренным введением в заблуждение. Итогом таких проверок нередко становится крупный штраф в отношении компании или лица, допустившего такое сообщение.

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О желании сменить название на Voltswagen американское подразделение компании сообщило 29 марта. Первый пресс-релиз был быстро удален, но позднее появился второй, более полный. В нем говорилось, что ребрендинг станет публичной декларацией будущих инвестиций в электромобили. Сообщение хорошо стыковалось с ранее озвученными планами компании, к тому же было выпущено не 1 апреля, так что шутку приняли всерьез.

На следующий день немецкий офис Volkswagen выпустил официальное опровержение. Представитель компании подчеркнул, что речь идет о первоапрельской шутке, которая должна была привлечь внимание к амбициям автопроизводителя.

Стоит отметить, что это не первая рекламная первоапрельская шутка со сменой названия для Volkswagen. В 2003 году компания изменила название города Вольфсбург, в котором расположена ее штаб-квартира, на Гольфсбург. Таким образом она привлекала внимание к запуску обновленной версии модели Golf.