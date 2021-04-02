Незаконно живущие дома у Славы Зайцева люди заинтересовали прокуратуру

Прокуратура города Москвы проверит жалобы на людей, незаконно живущих вместе с дизайнером Славой Зайцевым. Информация появилась на портале РЕН ТВ.

Семья модельера утверждает, что незнакомцы без ведома родственников поселились в одном доме с тяжело больным Зайцевым. Известно, что жильцы снимают вместе с ним ролики и публикуют их в TikTok — этим, по мнению близких, они порочат его имя.

Согласно материалу, столичная прокуратура заинтересовалась информацией о возможных нарушениях жилищных и имущественных прав Зайцева. «По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — подчеркнула начальница пресс-службы Людмила Нефедова.

Уточняется, что среди постоянных гостей Зайцева числится телезвезда Галина Гарафутдинова и члены ее семьи. Ее сын был участником программы «Дом-2».

В октябре 2019 года стало известно, что Слава Зайцев задолжал 58 миллионов рублей. Иск о взыскании этой суммы подал в суд департамент городского имущества города Москвы.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.